KMU-Anleihemarkt - Wochenüberblick KW43

Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 6,00 Prozent p.a. an. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Oktober bis zum 10. November 2025. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen vor allem US-Kreditlinien teilweise zurückführen sowie die Aktivitäten im Öl- und Gasgeschäft in den USA weiter ausbauen. Geplant sind zudem Investitionen in die Konzerntöchter Salt Creek, Bright Rock Energy und 1876 Resources. Auch die CHAPTERS Group AG ist am Kapitalmarkt aktiv und hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um weitere 40 Mio. Euro aufgestockt. Das platzierte Gesamtvolumen der mit 7,00 % p.a. verzinsten Anleihe steigt damit auf 72 Mio. Euro.

Die UBM Development AG kann ihren neuen 6,75%-Green Bond 2025/30 (ISIN: AT0000A3PGY9) mit einem Volumen von insgesamt 75 Mio. Euro platzieren. Rund 48 Mio. Euro stammen aus dem vorgelagerten Umtauschangebot an die Inhaber bestehender Anleihen, weitere 27 Mio. Euro wurden ...

