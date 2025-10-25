Die Beteiligungsgesellschaft hat ihren Halbjahresbericht vorgelegt. Der Fokus liegt auf der Optimierung der Finanzen und dem Ausbau des Portfolios. Doch wie belastbar ist die Strategie in schwierigen Zeiten? Wandelanleihe als Vertrauensbeweis: Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) hat die erste Jahreshälfte 2025 hinter sich gebracht. Das Unternehmen konnte dabei eine wichtige Finanzierungsmaßnahme umsetzen. Im Juni platzierte die DEWB eine fünfjährige Wandelanleihe über vier Millionen Euro. Der Kupon liegt bei 4,5 Prozent. Die Emission war überzeichnet. ...

