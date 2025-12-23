DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB vollzieht Aktienzusammenlegung - Wechsel im Aufsichtsrat

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB vollzieht Aktienzusammenlegung - Wechsel im Aufsichtsrat

Jena (pta000/23.12.2025/15:13 UTC+1)

• Umsetzung der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 am 8. Januar 2026 • Wichtiger Schritt für künftige Refinanzierungsoptionen der DEWB • Harald Hetzel ersetzt Jörg Ohlsen im Aufsichtsrat ab 1. Januar 2026

Jena, 23. Dezember 2025 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt die planmäßige Umsetzung der von der Hauptversammlung am 3. September 2025 beschlossenen vereinfachten Kapitalherabsetzung mit Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 bekannt.

Mit der Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister am 28. November 2025 wurde die Kapitalmaßnahme wirksam. Das Grundkapital der Gesellschaft reduzierte sich damit wie angekündigt von EUR 16.750.000,00 auf EUR 1.675.000,00 und ist nun in 1.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt. Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Bilanzsumme oder das Eigenkapital der Gesellschaft sowie auf den prozentualen Anteil der einzelnen Aktionäre am Grundkapital.

Die technische Umsetzung der Aktienzusammenlegung erfolgt am Abend des 8. Januar 2026 durch die depotführenden Institute sowie die Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main. Für je zehn alte Aktien mit der ISIN DE0008041005 erhalten DEWB-Aktionäre je eine neue konvertierte Aktie der ISIN DE000A41YCR9 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Die bisherigen Aktien (ISIN DE0008041005) werden letztmalig am 6. Januar 2026 an der Börse gehandelt. Die konvertierten Aktien werden ab dem 7. Januar 2026 unter der neuen ISIN DE000A41YCR9 notiert und gehandelt.

"Mit der Aktienzusammenlegung vollzieht die DEWB nach den im laufenden Jahr bereits umgesetzten Maßnahmen wie der erfolgreichen Veräußerung des LAIC Token 21 und der Platzierung einer Wandelanleihe einen weiteren wichtigen Schritt, um die Handlungsfähigkeit im Rahmen unserer Wachstumsstrategie für den Portfolioausbau zu erhöhen. Insbesondere schaffen wir damit zusätzliche Refinanzierungsoptionen auf der Eigenkapitalseite", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Wechsel im Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Jörg Ohlsen hat sein Mandat aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2025 niederlegt. Das Amtsgericht Jena hat auf Antrag der Gesellschaft Herrn Harald Hetzel, Tauberbischofsheim, mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Harald Hetzel ist geschäftsführender Gesellschafter der Finanzhaus Main-Tauber GmbH, einem Multi Family Office aus dem süddeutschen Raum. Es ist geplant, Harald Hetzel der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat der DEWB vorzuschlagen.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005, nach Aktienzusammenlegung: WKN: A41YCR / ISIN DE000A41YCR9) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 52 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 520 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

