Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Drohnenabwehr aus Israel für die NATO?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 804100 | ISIN: DE0008041005 | Ticker-Symbol: EFF
Xetra
23.12.25 | 13:23
0,418 Euro
+7,18 % +0,028
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3600,39016:35
0,3620,39015:40
Dow Jones News
23.12.2025 15:45 Uhr
256 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB vollzieht Aktienzusammenlegung - Wechsel im Aufsichtsrat

DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB vollzieht Aktienzusammenlegung - Wechsel im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB vollzieht Aktienzusammenlegung - Wechsel im Aufsichtsrat

Jena (pta000/23.12.2025/15:13 UTC+1)

• Umsetzung der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 am 8. Januar 2026 • Wichtiger Schritt für künftige Refinanzierungsoptionen der DEWB • Harald Hetzel ersetzt Jörg Ohlsen im Aufsichtsrat ab 1. Januar 2026

Jena, 23. Dezember 2025 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt die planmäßige Umsetzung der von der Hauptversammlung am 3. September 2025 beschlossenen vereinfachten Kapitalherabsetzung mit Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 bekannt.

Mit der Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister am 28. November 2025 wurde die Kapitalmaßnahme wirksam. Das Grundkapital der Gesellschaft reduzierte sich damit wie angekündigt von EUR 16.750.000,00 auf EUR 1.675.000,00 und ist nun in 1.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt. Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Bilanzsumme oder das Eigenkapital der Gesellschaft sowie auf den prozentualen Anteil der einzelnen Aktionäre am Grundkapital.

Die technische Umsetzung der Aktienzusammenlegung erfolgt am Abend des 8. Januar 2026 durch die depotführenden Institute sowie die Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main. Für je zehn alte Aktien mit der ISIN DE0008041005 erhalten DEWB-Aktionäre je eine neue konvertierte Aktie der ISIN DE000A41YCR9 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Die bisherigen Aktien (ISIN DE0008041005) werden letztmalig am 6. Januar 2026 an der Börse gehandelt. Die konvertierten Aktien werden ab dem 7. Januar 2026 unter der neuen ISIN DE000A41YCR9 notiert und gehandelt.

"Mit der Aktienzusammenlegung vollzieht die DEWB nach den im laufenden Jahr bereits umgesetzten Maßnahmen wie der erfolgreichen Veräußerung des LAIC Token 21 und der Platzierung einer Wandelanleihe einen weiteren wichtigen Schritt, um die Handlungsfähigkeit im Rahmen unserer Wachstumsstrategie für den Portfolioausbau zu erhöhen. Insbesondere schaffen wir damit zusätzliche Refinanzierungsoptionen auf der Eigenkapitalseite", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Wechsel im Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Jörg Ohlsen hat sein Mandat aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2025 niederlegt. Das Amtsgericht Jena hat auf Antrag der Gesellschaft Herrn Harald Hetzel, Tauberbischofsheim, mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Harald Hetzel ist geschäftsführender Gesellschafter der Finanzhaus Main-Tauber GmbH, einem Multi Family Office aus dem süddeutschen Raum. Es ist geplant, Harald Hetzel der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat der DEWB vorzuschlagen.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005, nach Aktienzusammenlegung: WKN: A41YCR / ISIN DE000A41YCR9) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 52 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 520 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG 
           Semmelweisstrasse 4 
           07743 Jena 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Scheidler 
Tel.:         +49 3641 31000-30 
E-Mail:        ms@dewb.de 
Website:       dewb.de 
ISIN(s):       DE0008041005 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766499180868 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 09:13 ET (14:13 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.