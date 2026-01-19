Anzeige
Goldaktie des Tages: Weiteres Upside-Potential enorm!
WKN: A41YCR | ISIN: DE000A41YCR9 | Ticker-Symbol: EFF0
Tradegate
19.01.26 | 19:50
3,401 Euro
-1,72 % -0,060
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,4003,63020:55
0,0000,00020:06
Dow Jones News
19.01.2026 20:21 Uhr
234 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025

DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025

Jena (pta000/19.01.2026/19:50 UTC+1)

Jena, 19. Januar 2026 - Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG; ISIN: DE000A41YCR9) gibt bekannt, dass das Jahresergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 durch eine außerplanmäßige Abschreibung im Finanzanlagevermögen der DEWB Effecten GmbH erheblich belastet wird.

Bei der Überprüfung der Wertansätze der Beteiligungen im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2025 wurde infolge von Entwicklungen bei der Beteiligung aifinyo AG innerhalb der 100%igen Tochtergesellschaft DEWB Effecten GmbH ein Wertberichtigungsbedarf festgestellt. Die hieraus resultierende Verlustübernahme aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags belastet das Finanzergebnis der DEWB AG mit einem Aufwand von rund 3.471 TEUR (2024: 4 TEUR). Die Wertberichtigung ist nicht liquiditätswirksam.

Unter Berücksichtigung dieser Belastungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Jahresfehlbetrag der DEWB AG von rund 5,4 Mio. EUR (2024: 1,5 Mio. EUR). Das Eigenkapital je Aktie reduziert sich in der Folge auf rund 4,75 EUR.

Der geprüfte Jahresabschluss der DEWB AG für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich im April veröffentlicht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG 
           Semmelweisstrasse 4 
           07743 Jena 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Scheidler 
Tel.:         +49 3641 31000-30 
E-Mail:        ms@dewb.de 
Website:       dewb.de 
ISIN(s):       DE0008041005 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768848600301 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 13:50 ET (18:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
