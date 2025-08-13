Mit Sitz in Deutschland spezialisiert sich die MS Industrie AG über ihre Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH auf Präzisionskomponenten und -systeme für moderne Verbrennungsmotoren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Markt für schwere Lkw, doch das Unternehmen expandiert auch in andere Märkte. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 27.08.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dr. Andreas Aufschnaiter, Board of directors der MS Industrie AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-08-27-14-00/MSAG-GR zur Verfügung gestellt.
