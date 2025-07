EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

paragon verlängert Anleihe-Rückkaufprogramm Verlängerung des börslichen Rückkaufprogramms bis zum 30. Juni 2027

Parameter bleiben unverändert Delbrück, 02. Juli 2025 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute beschlossen, das ursprünglich bis zum 5. Juli 2025 befristete Anleiherückkaufprogramm für ihre Schuldverschreibungen 2017/2027 (ISIN: DE000A2GSB86; WKN: A2GSB8) bis zum 30. Juni 2027 zu verlängern. Der Gesamtnennbetrag des Rückkaufprogramms beträgt noch bis zu EUR 18.925.000,00. Nominal EUR 1.292.000 wurden seit der letzten Korrektur des Nominalvolumens zurückgekauft und befinden sich bereits im Eigenbestand der paragon GmbH & Co. KGaA. Die übrigen Parameter des Rückkaufs bleiben unverändert. Der Rückkauf wird weiterhin durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister durchgeführt. Dieser hat hinsichtlich des Kaufpreises und Erwerbsvolumens das Marktmissbrauchsverbot (sog. "Safe-Harbour-Regelungen") zu beachten. Dies hat zur Folge, dass an einem Tag nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Umsatzes (20-Tage Durchschnitt) in den Schuldverschreibungen an der Börse erworben werden dürfen. Der Anleihenrückkauf erfolgt über die Regionalbörsen in Stuttgart, Frankfurt und Tradegate Exchange. paragon ist dabei berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kaufangebote anzunehmen und kann den Zeitraum verkürzen oder verlängern. paragon berichtet auf ihrer Internetseite (https://paragon.ag) fortlaufend über den Fortgang des Anleihenrückkaufprogramms. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt paragon GmbH & Co. KGaA Klaus Dieter Frers Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag Ansprechpartner Presse Brigitte Frers Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-142 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: info@paragon.ag



