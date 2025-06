Energiesektor sorgt für Schwung am KMU-Kapitalmarkt

Der KMU-Anleihemarkt nimmt in der Kalenderwoche 24 (09.06. - 13.06.25) wieder Fahrt auf - insbesondere Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien prägen aktuell das Emissions-Geschehen. Gleich mehrere neue "Energie-Minibonds" befinden sich aktuell in der Zeichnungsphase - so hat die reconcept Gruppe in dieser Woche die Anleihe "EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) aufgelegt. Die festverzinsliche Unternehmensanleihe bietet einen Zinskupon von 6,75 % p.a. bei einer Laufzeit von sieben Jahren bis 2032. Der Emissionserlös fließt in die Projektentwicklung, den Bau und den Betrieb industrieller Batterieenergiespeicher (BESS) in Deutschland. Das Volumen liegt bei bis zu 5 Mio. Euro, gezeichnet werden kann ab 1.000 Euro. Eine Börsennotierung ist ab Mai 2026 geplant.

Einen weiteren Kapitalmarktschritt geht auch die Ranft Gruppe mit ihrer neuen "Ranft Energie Anleihe 2025" (ISIN: DE000A4DFET5). Die fünfjährige Unternehmensanleihe ist mit einem Zinskupon von 7,00 % p.a. ausgestattet und das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 10 Mio. Euro. Ab 3.000 Euro Mindestanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...