Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor und die Stadt Elsdorf schließen Kaufverträge für zwei deutsche Windparkprojekte

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat zwei deutsche Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von 40 Megawatt an die Stadt Elsdorf veräußert und schließt damit zwei weitere Transaktionen im laufenden Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab.

Bei den beiden veräußerten ...

