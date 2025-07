Energetische Tage am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 28 stehen am KMU-Anleihemarkt erneut Unternehmen aus dem Energiesektor im Fokus. Die reconcept Gruppe möchte mit ihrer neuen Anleihe "EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) gezielt in den Markt für Batterieenergiespeicher investieren. Mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro und einem Zinskupon von 6,75 % p.a. über sieben Jahre unterstützt der Minibond die strategische Erweiterung des reconcept-Portfolios. Im Interview mit dem Anleihen Finder betont reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz die zentrale Rolle von Speichern als Schlüsseltechnologie für Versorgungssicherheit und Netzstabilität in einem System, das zunehmend auf Wind- und Solarenergie basiert. Auch die Ranft Gruppe setzt ihre Wachstumsstrategie fort und bietet derzeit mit der "Ranft Energie Anleihe 2025" (ISIN: DE000A4DFET5) eine neue Unternehmensanleihe über bis zu 10 Mio. Euro an. ...

