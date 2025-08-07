Mitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy und R.Power Renewables unterzeichnen Vereinbarung zur Optimierung einer Hybrid-Solar- und Energiespeicheranlage in Polen

? Der BESS-Optimierungsvertrag markiert die strategische Expansion von Photon Energy in das hybride Anlagenmanagement.

? Die Vereinbarung umfasst die Echtzeitoptimierung der Energieflüsse zwischen der PV-Anlage von R.Power und einer Batterie im polnischen Nehrybka.

? Photon Energy wird sowohl als Ausgleichsenergieverantwortlicher als auch als Anbieter von Zusatzdienstleistungen agieren und so die Teilnahme an mehreren Energiemärkten ermöglichen.

Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gab heute bekannt, dass ihre polnische Tochtergesellschaft Photon Energy Trading PL Sp. z o. o. ("Photon Energy") und R.Power Renewables ("R.Power") eine Vereinbarung zur Optimierung einer Hybridanlage - Photovoltaikanlage und Batteriespeichersystem (PV + BESS) - in Nehrybka, Polen, unterzeichnet haben. Dieses Projekt ist eine der ersten Hybridanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...