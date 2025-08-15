Anzeige
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
15.08.25 | 15:12
27,650 Euro
-1,78 % -0,500
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,60027,75015:32
27,70027,75015:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA39,0000,00 %
ELEVING GROUP SA1,5900,00 %
ENERGIEKONTOR AG48,650-7,16 %
ESPG AG7,299-3,32 %
JDC GROUP AG29,8000,00 %
MEDONDO HOLDING AG0,380-17,39 %
MS INDUSTRIE AG1,570+3,97 %
MUTARES SE & CO KGAA27,650-1,78 %
PNE AG14,500-0,28 %
SANHA GMBH & CO KG108,750,00 %
SINGULUS TECHNOLOGIES AG1,795-1,64 %
VEGANZ GROUP AG15,4000,00 %
VERVE GROUP SE1,822-22,53 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.