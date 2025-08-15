Frisches Zahlenwerk am Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 33 haben zahlreiche Emittenten ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. In einem schwierigen Marktumfeld zeigen sich die meisten Unternehmen dabei sehr robust. Zudem hat die CHAPTERS Group AG im Rahmen einer Privatplatzierung in dieser Woche die erste Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) mit einem Volumen von 32 Mio. Euro erfolgreich begeben. Die unbesicherte Anleihe ist mit einem festen Kupon von 7,00 % p.a. ausgestattet und bietet halbjährliche Zinszahlungen. Die Emission ist Teil eines Rahmenprogramms von bis zu 100 Mio. Euro und soll das weitere M&A-Wachstum von CHAPTERS finanzieren. Die medondo holding AG hat indes ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung eingeladen, um eine Verlängerung der Laufzeit ihrer Unternehmensanleihe 2021/26 um zwei Jahre und eine Reduzierung des Zinssatzes auf 1 % p.a. ...

