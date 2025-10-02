Mitteilung der European Science Park Group AG:

ESPG sichert Refinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro und stärkt Finanzbasis

Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat erfolgreich die Refinanzierung eines Portfolios von drei Immobilien mit einem mittelfristigen Volumen von rund 20 Millionen Euro abgeschlossen. Mit diesem Schritt schafft das Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen und stärkt seine finanzielle Stabilität für die kommenden Jahre.

"Mit dieser Refinanzierung sind wir bestens aufgestellt, um flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können. Das ist ein entscheidender Schritt, um Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig Wachstum aktiv zu gestalten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...