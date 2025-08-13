Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (Nebenwert, Prime Standard) hat ein schwieriges erstes Halbjahr 2025 hinter sich, blickt aber optimistisch auf die kommenden Monate. Zwar gingen Umsatz und Auftragseingang spürbar zurück, doch die stabile Bruttomarge und ein gut gefüllter Projektpipeline könnten im zweiten Halbjahr für einen deutlichen Schub sorgen. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 23 % auf 31,3 Mio. € (Vorjahr: 40,7 Mio. €). Das EBIT drehte von +1,2 Mio. € im Vorjahr auf -1,3 Mio. € ins Minus. Positiv: Die Bruttomarge blieb mit 31,9 % praktisch unverändert und signalisiert weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
