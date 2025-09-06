Anleihe in Sicht

In der 36. Kalenderwoche rücken gleich mehrere Kapitalmarkttransaktionen in den Fokus des KMU-Anleihemarkts. So nutzt Fußball-Zweitligist Schalke 04 die Länderspielpause, um finanzielle Weichen zu stellen. Der S04-Aufsichtsrat hat den Vorstand zur Emission einer neuen Unternehmensanleihe ermächtigt, die zur Refinanzierung der beiden laufenden S04-Bonds 2021/26 und 2022/27 dienen soll. Vorgesehen ist dabei ein Umtauschangebot für bestehende Investoren sowie eine Neuzeichnungsmöglichkeit für Mitglieder, Fans und neue Anleger. Gleichzeitig haben die Königsblauen den Vertrag mit Finanzchefin Christina Rühl-Hamers langfristig verlängert. Die The Platform Group AG hat indes ihre erst 2024 emittierte Anleihe 2024/28 via Privatplatzierung um 20 Mio. Euro auf nunmehr 70 Mio. Euro aufgestockt. Nach Unternehmensangaben war die Transaktion überzeichnet, ...

