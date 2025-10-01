Weltweit sind ca. 30 % der Menschheit von unsicherer Nahrungsmittelversorgung betroffen. Das hat unterschiedlichste Gründe: von mangelnder Infrastruktur über zu geringe regionale Nahrungsmittelproduktion bis hin zu unerwarteten Wetterereignissen, die zu Produktionsausfällen bei den Bauern führen. Da die Weltbevölkerung stetig wächst und bis 2050 um weitere 20 % von 8,2 Mrd. auf knapp 10 Mrd. Menschen anwachsen soll, muss auch die Versorgung von Nahrungsmitteln deutlich ausgebaut werden. Wer in diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor