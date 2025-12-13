Aktien: Zuerst wartete man auf die FED. Als diese dann Mittwoch entsprechend der Markterwartung die Zinsen um 0,25% senkte, gab es in Folge zwar neue Hochs in USA, in Europa leichtes Plus, aber weit entfernt von einer Jahresendrallye.Und am Freitag dann trotz positiver Eröffnung am Ende rote Vorzeichen - beim DAX, an den US-Märkten. So vergeht die Jahresendrallye, verpufft. Dazu kommt, das die Märkte bereits jetzt ein schönes Jahresplus aufweisen. Und somit die Fondsmanager sich zufrieden zurücklehnen können. Windowdressing vielleicht noch mal "zwischen den Tagen", aber zu mehr scheint es nicht ...

