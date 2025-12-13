Anzeige
Mehr »
Samstag, 13.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
12.12.25 | 17:35
5,226 Euro
-0,27 % -0,014
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
EVOTEC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVOTEC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,1965,27612.12.
5,1905,28812.12.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CARL ZEISS MEDITEC
CARL ZEISS MEDITEC AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARL ZEISS MEDITEC AG40,580+1,45 %
CIRCUS SE12,600-6,32 %
DELIVERY HERO SE21,400-0,19 %
EVOTEC SE5,226-0,27 %
HAPAG-LLOYD AG124,00-0,48 %
NORDEX SE28,740-0,35 %
RHEINMETALL AG1.616,00+0,84 %
SOFTING AG2,900+2,84 %
THYSSENKRUPP AG8,894-2,20 %
TKMS AG & CO KGAA68,90-2,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.