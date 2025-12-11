Softing AG zeichnet ein deutlich optimistischeres Bild für die kommenden Jahre: Ab 2026 rechnet das Unternehmen mit einer spürbaren Erholung der Kernmärkte und einer signifikanten Steigerung des operativen Ergebnisses. Der bereits im zweiten und dritten Quartal 2025 erkennbare Anstieg im Auftragseingang soll im Jahr 2026 voll umsatzwirksam werden - und damit die Basis für einen Ergebnissprung legen. Auf Konzernebene plant Softing mit einem Umsatz von 85 bis 90 Mio. Euro und einem operativen EBIT von rund 3,5 bis 4,5 Mio. Euro. Für Anleger riecht das klar nach Turnaround-Story im Nebenwerte-Segment. ...

