Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Wolfgang Trier, Vorstandschef bei Softing (517800). Dabei geht es um den positiven Ausblick auf 2026, "höchst interessante Neukunden" im Segment Automotive, eine weitere Skalierung im Software-Bereich und die Steigerung der wiederkehrenden Erlöse als eines der strategischen Ziele. Die starken Auftragseingänge untermauern die Ziele für 2026. Herr Trier, es gibt Redebedarf: Die Kursentwicklung der Softing-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de