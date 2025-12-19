LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT



