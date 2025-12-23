Hapag-Lloyd - Hanseatic Global Terminals (HGT), die Terminalsparte von Hapag-Lloyd, setzt ihren Expansionskurs im Hafen- und Terminalgeschäft fort. Gemeinsam mit der brasilianischen Imetame Group steigt HGT mit 50 Prozent in die Imetame Logística Porto (ILP) ein und gründet ein Joint Venture, das künftig den neuen Containerterminal "Hanseatic Global Terminals Aracruz" entwickeln und betreiben soll. Der Standort Aracruz im Bundesstaat Espírito Santo ist dabei alles andere als zufällig gewählt. Die Anlage an der Ostküste Brasiliens soll sowohl als Transshipment-Drehkreuz für Umladungen als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin