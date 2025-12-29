Nur noch zwei Handelstage, dann endet eines der erfolgreichsten Anlagejahre des neuen Jahrtausends. Ein Viertel davon ist schon rum, auch rund ein Viertel konnten die großen Indizes währungsbereinigt zulegen, ein Szenario, das nicht oft beobachtet werden kann. Almonty Industries ist eine der Top-performenden Titel der letzten 12 Monate, ganze 730 % vermehrte sich das Einsatzkapital der Investoren. Nun ist Sangdong, die große Wolfram-Mine in Südkorea, an den Start gegangen, aber CEO Lewis Black arbeitet schon an den nächsten strategischen Schritten. Voll im Saft steht Rheinmetall, auch wenn die Höchstkurse hier nicht gehalten werden konnten. Und für den thyssenkrupp Konzern bricht mit der Abspaltung der Marinetochter TKMS ein neues Zeitalter an. Die Rally dürfte in dieser Auswahlgruppe noch nicht beendet sein. Wir rechnen nach!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de