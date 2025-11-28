Planethic Group AG (ehemals Veganz) hat Sascha Voigt, den ehemaligen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und Gründer von IP Innovation Partners (kürzlich von Planethic übernommen), zum neuen CEO ernannt. Voigt bringt 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering und geistiges Eigentum mit und war eng in die Skalierung der Mililk 2D-Drucktechnologie für pflanzliche Getränke involviert. Mililk bleibt der zentrale Schwerpunkt der laufenden strategischen Transformation des Unternehmens, und Voigt verfolgt weiter das Ziel, die Präsenz von Mililk in den USA durch die Errichtung einer Produktionsstätte auszubauen. Drei Standorte werden in Betracht gezogen, und ein anfänglicher Produktionsstandort könnte eine Kapazität von 30 Millionen Litern jährlich bei einer geschätzten Investition von 5 Millionen EUR bieten. Während Risiken in der Umsetzung und Finanzierung bestehen bleiben, bleibt das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens stark. Basierend auf einer Anpassung der Wachstumserwartungen kommen wir nun auf ein Kursziel von 15,00 EUR (alt: 21,50 EUR), was unsere Empfehlung "Spek. KAUFEN" weiterhin unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





© 2025 mwb research