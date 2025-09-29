EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

The Platform Group AG: Strategy and Update Session - Einladung



Düsseldorf, 29. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, freut sich darauf, Investoren, Analysten und Finanzmedien zur Strategy and Update Session am 2. Oktober 2025 vor Ort in Frankfurt/Main sowie virtuell per Webcast einzuladen. Die Strategy and Update Session wird in englischer Sprache abgehalten.



Agenda: 10:30 11:00 Registrierung 11:00 11:15 Update: The Platform Group

Dr. Dominik Benner (CEO) 11:15 11:45 Update: Pharma-Plattformen

Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO) 11:45 12:15 Update: Segment Optics & Hearing

Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO) 12:15 12:45 Update: Strategische Projekte (TPG Pay, M&A Pipeline) sowie Ausblick 2026

Christoph Wilhelmy (COO) / Frederic von Borries (CPO) 12:45 14:00 Get Together - Lunch



Datum: 2. Oktober 2025 Ort: Steigenberger Icon Frankfurter Hof

Am Kaiserplatz Routenführung: 60311 Frankfurt/Main



Anmeldung: Fu¨r die Online-Teilnahme (virtuell) an der Strategy and Update Session klicken Sie bitte: hier . Fu¨r eine persönliche Teilnahme (professionelle Anleger, Analysten und Medienvertreter) vor Ort in Frankfurt/Main klicken Sie bitte: hier .



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations

Nathalie Richert

Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



