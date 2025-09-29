EQS-News: The Platform Group AG
The Platform Group AG: Strategy and Update Session - Einladung
2. Oktober 2025
Steigenberger Icon Frankfurter Hof
60311 Frankfurt/Main
Fu¨r die Online-Teilnahme (virtuell) an der Strategy and Update Session klicken Sie bitte: hier.
Fu¨r eine persönliche Teilnahme (professionelle Anleger, Analysten und Medienvertreter) vor Ort in Frankfurt/Main klicken Sie bitte: hier.
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
