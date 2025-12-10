Die Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) hat drei Portfoliounternehmen veräußert. Damit setzt sie ihre im November angekündigte Strategie zur Fokussierung auf relevante Beteiligungen um. Das Düsseldorfer Software-Unternehmen für Plattformlösungen trennte sich im vierten Quartal 2025 wie geplant von den als non-core Assets ausgewiesenen Unternehmen Emco Electroroller, Aplanta sowie X-Mobility. Die drei Gesellschaften vereinten bisher ein Umsatzvolumen von lediglich 0,2 Prozent innerhalb der TPG-Gruppe auf sich. Platform Group konnte durch die Veräußerung einen einstelligen Millionenbetrag als ...

