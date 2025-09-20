Magdeburg - Am 6. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Schalke in Magdeburg einen 2:0-Auswärtssieg eingefahren und sich damit vorerst auf Platz vier der Tabelle hochgeschoben, Magdeburg bleibt Vorletzter.



Die Gelsenkirchener führten bereits zur Halbzeit, den Führungstreffer erzielte Kenan Karaman in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss aus der zweiten Reihe, nachdem Sylla den Ball erobert und an El-Faouzi weitergeleitet hatte.



In der zweiten Halbzeit war es wider Karaman, der in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 den Vorsprung ausbaute - diesmal per Strafstoß nach Video-Entscheid. Zuvor hatte Magdeburgs Rayan Ghrieb eine Gelbe Karte für ein rücksichtsloses Einsteigen (55.) gesehen.



Trotz einiger Chancen konnte Magdeburg keinen Treffer erzielen. Die Königsblauen kontrollierten insbesondere nach der Halbzeitpause das Spiel und ließen sich den Zwei-Tore-Vorsprung nicht mehr nehmen.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag in der 2. Liga: Hertha-Paderborn 0:2 und Braunschweig-Elversberg 1:4. Am Abend treffen noch der 1. FC Nürnberg und der VfL Bochum aufeinander.





