Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

Im Wert von 7,5 Mio. Euro: Auf Schalke eG kauft Stadionanteile

Frisches Eigenkapital für den S04: Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat den Verkauf von Stadionanteilen an die Auf Schalke eG erfolgreich abgeschlossen. Für rund 7,5 Millionen Euro erwirbt die Fördergenossenschaft einen Teil der Anteile an der Stadiongesellschaft der VELTINS-Arena, die bislang der Verein hielt. Der um anfallende Steuern verminderte Erlös bringt Schalke 04 weiteren Schub auf seinem finanziellen Stabilisierungskurs. Die Genossenschaft - getragen durch ihre Mitglieder - wird Miteigentümerin der Arena, was die enge Verbundenheit zwischen Club und Fans weiter stärkt.

"Die Fördergenossenschaft macht es möglich, frisches Eigenkapital in den Verein zu bekommen. Wir können dank der Transaktion weiter Verbindlichkeiten abbauen und gewinnen so Stück für Stück neue Handlungsfreiheit in unseren Entscheidungen", ...

