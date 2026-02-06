In der ersten Februar-Woche des Jahres findet in Hamburg der HIT - Hamburger Investorentage statt und markiert traditionell den Auftakt in das neue Kapitalmarktjahr. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als eines der wichtigsten Branchentreffen für den Small- und Midcap-Sektor im deutschsprachigen Raum etabliert. Der HIT bringt institutionelle Investoren, Analysten, Banken und Unternehmensvertreter zusammen und bietet eine zentrale Plattform für den direkten Austausch. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten nutzen den HIT, um sich Investoren vorzustellen, über ihre Finanzierungsstrategien zu berichten und den Dialog mit dem Bondmarkt zu vertiefen. Der HIT gilt damit nicht nur als Netzwerktreffen, sondern als wichtiger Gradmesser für die Stimmung und die Erwartungen im Small- und Midcap-Segment zu Beginn des Jahres....Den vollständigen Artikel lesen ...