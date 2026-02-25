HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

SE0018538068