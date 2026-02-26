Mitteilung der EPH Group AG:
EPH Group AG baut Portfolio weiter aus - erstmals zwei Top-Projekte in Deutschland- Markteintritt in Deutschland mit zwei Premium-Hotelentwicklungen - Liegenschaften an einem der attraktivsten Seen Bayerns
Die EPH Group AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert ihr Immobilienportfolio erstmals um zwei hochwertige Hotelentwicklungen in Premium-Lagen in Deutschland. Dazu hat die EPH heute mit den beiden Verkäufern eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb der beiden Projekte zu einem Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt.
Mit den Liegenschaften an einem der bekanntesten bayerischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH