Neue Bond-Ankündigungen in der Kalenderwoche 37

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) legt erneut eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro auf. Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2025/30 ist mit einem Zinskupon von 9,875 % p.a. ausgestattet und richtet sich sowohl an Neuzeichner ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro als auch an Inhaber zweier bestehender NZWL-Anleihen, die im Rahmen eines Umtauschangebots partizipieren können. Zeichnungs- und Umtauschangebot starten am 15. September 2025, wobei der Emissionserlös neben der Refinanzierung der bestehenden Anleihen in Wachstum und neue Produkte im Bereich E-Mobilität fließen soll. Mit der solmotion holding GmbH betritt zudem eine neue Emittentin die Kapitalmarktbühne und legt ihre erste Unternehmensanleihe auf. Das Volumen ...

