Mitteilung der Leef Blattwerk GmbH:

LEEF Blattwerk gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025

- Die Zukunft der Verpackung ist kompostierbar - und kommt aus Potsdam

LEEF Blattwerk zählt zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands: Das Potsdamer Unternehmen gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen in der Kategorie "Verpackungen". Der renommierte Preis würdigt Pioniere der nachhaltigen Transformation - LEEF setzte sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren unter Hunderten von Bewerbungen ...

