Mitteilung der EPH Group AG:

EPH Group AG revolutioniert Immobilienfinanzierung: Innovatives "Land-for-Equity"-Modell setzt neue Maßstäbe in der Hotel- und Tourismusentwicklung

Die EPH Group AG (EPH) positioniert sich als Vorreiter in einem herausfordernden Marktumfeld und präsentiert mit dem "Land-for-Equity"-Modell eine wegweisende Alternative zur klassischen Projektfinanzierung. Verkäufer von Grundstücken und Projekten erhalten den Kaufpreis demnach ganz oder teilweise in Form von Aktien der EPH. In einer Zeit, in der traditionelle Bankkredite zunehmend schwer zugänglich sind, setzt EPH damit auf Innovation und Partnerschaft - und schafft eine Win-Win-Situation für Immobilieneigentümer, Investoren und den Tourismusstandort im deutschsprachigen Raum. Die Aktien der EPH Group AG werden in Kürze an der Wiener Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Finanzierungsengpass bremst touristische Entwicklung - EPH schafft

