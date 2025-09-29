Zielevolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die reconcept GmbH emittiert eine neue grüne Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFW53) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die sechsjährige Anleihe ist von EthiFinance per Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert (erstmals bei einer reconcept-Anleihe) und bietet einen jährlichen Festzins von 7,75 %, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Emissionserlöse sollen überwiegend in neue Projekte und zu maximal einem Drittel in die Refinanzierung bestehender Aktivitäten fließen, vor allem in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada.

Öffentliches Zeichnungs-Angebot startet am 30.09.2025

Das Emissions-Angebot umfasst sowohl ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg als auch eine Privatplatzierung. Anleger können die Anleihe vom 30. September bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr) über die reconcept-Webseite oder bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) über die Zeichnungsfunktion "DirectPlace" der Deutschen Börse im XETRA-System zeichnen. Parallel führt M.M.Warburg ...

