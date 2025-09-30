HMS Bergbau berichtete über ein robustes erstes Halbjahr 2025 mit Umsätzen von 643 Mio. EUR (-12 % yoy), einem EBIT von 8,0 Mio. EUR (+5 % yoy) und einem Nettogewinn von 5,8 Mio. EUR (+4 % yoy). Trotz schwacher Kohlemärkte verbesserte sich die Bruttomarge um 0,6 Prozentpunkte auf 2,5 % und glich damit höhere Betriebskosten aus. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (rund 1,5 Mrd. EUR Umsatz, rund 20 Mio. EUR EBITDA) wurde bestätigt. Strategisch hat HMS sein Geschäft auf Marine Fuels und Ölprodukte ausgeweitet, unterstützt von einem erfahrenen internationalen Team und neuen Büros in Asien. Wir erwarten bis 2027 Umsätze von 500 Mio. EUR und ein EBIT von 8,2 Mio. EUR aus Marine Fuels, was einen EPS-Anstieg von 35 % treiben dürfte. Kursziel auf 53,00 EUR angehoben (alt: 41,00 EUR), KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag





