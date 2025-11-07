Kalenderwoche 45 am KMU-Anleihemarkt

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro erfolgreich und vorzeitig abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen wie auch privaten Investoren war die Emission deutlich überzeichnet. Der fünfjährige Bond bietet einen Zinskupon von 6,00 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Zeichnungen bis 4.000 Euro wurden vollständig bedient, höhere Order nur anteilig mit rund 40 %. Die HMS Bergbau AG hat ihre bestehende 10%-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFTU1) im Rahmen einer Privatplatzierung um 20 Mio. Euro auf nun insgesamt 70 Mio. Euro aufgestockt. Die erfolgreiche Aufstockung erfolgt nahe dem aktuellen Börsenkurs von rund 102 %. Die zusätzlichen Mittel fließen vor allem in die Ausweitung des Handelsgeschäfts und die Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe.

Die TIN INN Holding AG hat in dieser Woche die Begebung ...

