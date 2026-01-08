Marktbericht für den 08.01.2026: Der deutsche Aktienmarkt startet nach dem jüngsten Rekordlauf mit einer leichten Verschnaufpause in den Handelstag. Der DAX hatte am Mittwoch erstmals die Marke von 25.000 Punkten überschritten und damit den starken Jahresauftakt bestätigt. Vorbörslich deuten die Indikationen jedoch auf einen etwas schwächeren Start hin. Nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen Tage rücken Gewinnmitnahmen in den Vordergrund, ohne dass sich das übergeordnete Bild bislang eintrübt. Aus dem Ausland kommen verhaltene Vorgaben. In den USA schlossen die großen Indizes uneinheitlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt