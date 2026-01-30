Kalenderwoche 5 am KMU-Anleihemarkt
Der KMU-Anleihemarkt steht in der letzten Januar-Woche klar im Zeichen von Restrukturierungen und Sanierungsprozessen. Besonders im Fokus stehen die Emittenten ABO Energy und LR Health & Beauty, die angesichts von Projekt-Verschiebungen und eines herausfordernden Marktumfelds grundlegende finanzielle Maßnahmen einleiten. So bereitet die LR Health & Beauty SE Gespräche mit ihrem Aktionär sowie den Gläubigern des Nordic Bonds 2024/28 vor, um eine umfassende finanzielle Restrukturierung zu prüfen. Kern der geplanten Maßnahmen sind eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs in Höhe von 10 Mio. Euro sowie substanzielle Anpassungen der Anleihebedingungen, darunter ein Schuldenschnitt von 55 %, eine Laufzeitverlängerung der rund 130 Mio. Euro schweren Anleihe bis Ende 2029 und die Stundung der Zinszahlungen bis 2027....Den vollständigen Artikel lesen ...