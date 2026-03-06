EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN Ahlen, 6. März 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat heute weitere Vereinbarungen mit Inhabern der Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihe"), die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihe vertreten (die "Mehrheit der Anleihegläubiger"), sowie dem Gesellschafter der Gesellschaft über eine umfassende Restrukturierung der Anleihen und der Kapitalstruktur der Gesellschaft (die "Restrukturierung") geschlossen. Eine umfassende Restrukturierung, wie die Restrukturierung, bedarf weiterer Zeit für die Umsetzung, was bedeutet, dass die Gesellschaft bis zur Umsetzung der Restrukturierung eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 benötigt. Bestimmte Anleihegläubiger haben sich verpflichtet, eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 bereitzustellen, die im Verhältnis zu der Anleihe vorrangig im ersten Rang steht (die "Super Senior Brückenfinanzierung"). Die Super Senior Brückenfinanzierung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss der Restrukturierung refinanziert werden. Die Super Senior Brückenfinanzierung wird möglicherweise (teilweise oder vollständig) durch das bestehende Sicherheiten- und Garantiepaket der Anleihe im Rahmen einer Interkreditorenvereinbarung besichert und kann darüber hinaus möglicherweise von bestimmten ausschließlich für die Super Senior Brückenfinanzierung gewährten Sicherheiten profitieren. Darüber hinaus hat die Mehrheit der Anleihegläubiger einer weiteren Verlängerung der Stillhalteverpflichtung bis Ende Juni 2026 (mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung) zugestimmt, die unter anderem vorsieht, dass die Anleihegläubiger keine Rechte aus Verstößen gegen den sog. Maintenance Test (einschließlich des Leverage Covenant) und aus der Nichtzahlung von Zinsen ableiten können. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen heute ein schriftliches Verfahren (das "Written Procedure") unter der Anleihe eingeleitet, um das Vorstehende durch Änderungen und vorübergehende Verzichtserklärungen unter den Anleihebedingungen umzusetzen. Die Bekanntmachung der Written Procedure und weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.





