Die HMS Bergbau AG hat eine 75%ige Beteiligung an dem südafrikanischen Kohlenbergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid (HRV) erworben, was die zweite Bergbauinvestition in Afrika nach dem Produktionsstart in Botswana darstellt. HRV ist ein Brownfield-Restart-Projekt, das ab dem zweiten Quartal 2026 mit der anfänglichen Tagebauproduktion beginnen soll, wobei die Phase 1 eine Jahresproduktion von etwa 200.000 Tonnen anstrebt. Es wird erwartet, dass das Projekt ab 2026 einen positiven EBITDA-Beitrag im einstelligen Millionen-Euro-Bereich liefert, nach einer anfänglichen Hochlaufphase. Obwohl der Umsatzbeitrag begrenzt bleibt, stärkt die Akquisition die vertikale Integration und unterstützt die Margenstabilität sowie die Ertragsqualität ab 2026. Wir bestätigen unser Kursziel von 70,00 EUR und die BUY-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
© 2026 mwb research