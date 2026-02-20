Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104) setzt ihre Afrika-Strategie konsequent fort. Über ihre Tochtergesellschaft HMS Bergbau Africa übernimmt das deutsche Rohstoffhandelsunternehmen 75 Prozent der Anteile am südafrikanischen Bergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid, kurz HRV. Die Transaktion ist bereits vom südafrikanischen Ministerium für Bodenschätze und Energie genehmigt worden. Das ist kein unwichtiges Detail, denn behördliche Freigaben in Südafrika können sich durchaus hinziehen. Dass diese bereits vorliegt, gibt dem Projekt eine solide Grundlage. HRV verfügt über eine Abbaulizenz für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt