Original-Research: The Platform Group Se & Co. KGaA - from First Berlin Equity Research GmbH



29.01.2026 / 10:29 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group Se & Co. KGaA Company Name: The Platform Group Se & Co. KGaA ISIN: DE000A40ZW88 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 29.01.2026 Target price: 20,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.



Zusammenfassung:

The Platform Group veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für 2025, die unseren Schätzungen entsprachen. Angetrieben durch das bisher umsatzstärkste Quartal (Q4/25 Umsatz: €196 Mio.; +28% im Jahresvergleich) stieg der Umsatz von TPG im Jahresvergleich um 39% auf €728 Mio. (FBe: €724 Mio.) und lag damit leicht über dem Mittelwert der Prognose (Umsatz: €715 Mio. - €735 Mio.). Durch die schrittweise Einstellung von Niedrigpreisartikeln mit geringen Margen und die Senkung des Anteils der Personal- und Marketingkosten am Umsatz steigerte TPG sein bereinigtes EBITDA um 65% gegenüber dem Vorjahr auf €55 Mio. (FBe: €55 Mio.), übertraf damit das Umsatzwachstum und erhöhte seine Marge um 130 Basispunkte auf 7,6%. Nach Börsenschluss am 26. Januar gab TPG die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Kauf von 100% der AEP GmbH, einer bayerischen B2B-Pharmagroßhandelsplattform, bekannt. Die Transaktion, die mit einer EBITDA-Marge von ca. 2% etwa €1 Mrd. zum Umsatz von TPG beitragen würde, soll vorbehaltlich der entsprechenden kartellrechtlichen und Closing-Vorraussetzungen im 2. Quartal 2026 abgeschlossen werden. Da die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist und die vorläufigen Zahlen unseren Prognosen entsprechen, haben wir beschlossen, unsere Schätzungen unverändert zu lassen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €20. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial 332%).



First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target.



Abstract:

The Platform Group published preliminary headline results for 2025, which were within a whisker of our estimates. Driven by its strongest sales quarter to date (Q4/25 rev: €196m; +28% y/y), TPG's topline rose 39% y/y to €728m (FBe: €724m), slightly above the midpoint of its guidance (revenue: €715m - €735m). By phasing out low-price, low-margin items and reducing the ratio of HR and marketing costs to revenue, TPG grew its adjusted EBITDA by 65% y/y to €55m (FBe: €55m), outpacing topline growth and widening its margin by 130bp to 7.6%. After market close on 26 January, TPG announced the signing of a deal for the purchase of 100% of AEP GmbH, a Bavarian B2B pharmaceutical wholesale platform. The deal, which would contribute ~€1bn to TPG's topline at a ~2% EBITDA margin, is expected to close in Q2/26, subject to the relevant antitrust and closing conditions. With the deal not yet completed and headline figures in line with our forecasts, we have decided to leave our estimates untouched. An updated DCF model yields an unchanged price target of €20. We maintain our Buy recommendation (upside 332%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: TPG0_GR-2026-01-29_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News