30.01.2026 / 17:29 CET/CEST

+++ Ad-hoc Mitteilung +++ The Payments Group Holding - Ausgabe Wandelanleihe erfolgreich Bezug von 507 TEUR Nennwert durch Aktionäre

Durchführung Privatplatzierung von 1.773 TEUR Nennwert

Finanzierung der Gesellschaft gesichert Frankfurt am Main, 30. Januar 2026 - Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat ihre mit einem Zins von 10 % ausgestatteten Pflichtwandelanleihe 2026/29 mit Laufzeit von drei Jahren erfolgreich ausgegeben. Teilschuldverschreibungen im Nennwert von 507 TEUR wurden von Aktionären bezogen. Für die übrigen Teilschuldverschreibungen im Nennwert von 1.773 TEUR führt sie nun wie angekündigt eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern durch. Dafür liegt bereits Zeichnungsinteresse vor. Die PGH rechnet laut aktueller Planung mit einem für die Finanzierung der Gesellschaft für 2026 ausreichenden Gesamtplatzierungserlös. Die Anleihe wird girosammelverwahrt und in Kürze im Freiverkehr notiert (ISIN DE000A460PY4). Über The Payments Group Holding Die The Payments Group Holding ("PGH") ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihren Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2025 und 16. Januar 2026 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25 % beteiligt ist und die hieraus hervorgehenden Ausgründungen. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100 %ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



