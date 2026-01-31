Aktien: Gute Nerven gefragt diese Woche. Oder in anderen Worten, Märkte sind übernervös. Microsoft riss Donnerstag die Aktien nach unten, Freitag Gemtzel bei den "sicheren Häfen" Gold, Silber, Platin. Und auch Kryptowerte unter weiterem Druck - Trumps FED-Kandidat steht eher für Selbständigkeit der FED. Keiner der reinen Trump-Addicted Jasager. Und so erklären sich die - sowieso erwarteten und überfälligen Korrekturen bei den Edelmetallen. Dazu bemerkenswert trotz Kursrückschlägen von bis zu 30% an einem Tag bleibt der Trend bei den Edelmetallen ungebrochen. Und bei den Aktien könnte man jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
