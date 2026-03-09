Die Steyr Motor-Aktie erholte sich mittlerweile wieder von dem Kursrückgang im November auf rund 30 €. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 42,50 €. Wo liegt der faire Wert? Zweistelliges Wachstum erzielt Das abgelaufene Geschäftsjahr ist ein Übergangsjahr in eine neue Wachstumsphase. Der Hauptaspekt war der Ausbau der Defence-Sparte. Der Konzernumsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 16% auf 48,5 Millionen €. Die Ertragslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
