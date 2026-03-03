Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: STAB1L | ISIN: DE000STAB1L8 | Ticker-Symbol: STM
Xetra
03.03.26 | 15:36
17,960 Euro
-1,54 % -0,280
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
STABILUS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STABILUS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,86017,92016:21
17,92018,00015:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEAZLEY
BEAZLEY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEAZLEY PLC14,900-0,67 %
BEIERSDORF AG84,84-19,01 %
SCHAEFFLER AG8,230-18,35 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG29,820-0,13 %
STABILUS SE17,960-1,54 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG592,40-4,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.