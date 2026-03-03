EQS-News: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1-9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@beiersdorf.com
|Internet:
|http://www.beiersdorf.de
|ISIN:
|DE0005200000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2284904 03.03.2026 CET/CEST