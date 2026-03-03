Die Eskalation im Nahen Osten sorgt auch am Dienstag für starke Abgaben an den Märkten. Besonders hart erwischt es die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf, die als DAX-Schlusslicht um mehr als -18% auf 85,90 € abstürzen. Das steckt hinter dem Ausverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten. Zahlen sorgen für Kursrutsch In einem ohnehin angespannten Marktumfeld hat der Konsumgüterriese Zahlen vorgelegt, die bei Anlegern für große Enttäuschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de