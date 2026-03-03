Die Zurich buhlt schon seit einigen Wochen um den britischen Spezialversicherer Beazley. Anfang Februar hatte man sich grundsätzlich auf die finanziellen Eckdaten des Deals geeinigt. Jetzt hat die Zurich Insurance Group das Angebot bestätigt und zur Finanzierung außerdem neue Aktien ausgegeben. Vor etwa sechs Wochen biss die Zurich Insurance Group beim britischen Spezialversicherer Beazley noch auf Granit. Im Anschluss nahm die Übernahme jedoch langsam Form an. Bereits Anfang Februar hatte man sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact