Nach dem Kursrutsch am Montag explodiert die SMA Solar-Aktie am Dienstag zunächst um +10% auf über 33 €, mittlerweile kommt sie wieder stark zurück auf rund 31 €. Was ist das für ein Hin und Her? Können Anleger die neuen Zahlen nicht einordnen? Und schaltet der Titel vielleicht jetzt wieder in den Rallyemodus? Schwache vorläufige Zahlen... Zum Start in die Woche legt die SMA Solar-Aktie eine kleine Achterbahnfahrt aufs Börsenparket. Am Montag erwischte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de