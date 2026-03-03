Das Geschäft in der Division Home & Business Solutions von SMA läuft schlecht. Das Unternehmen musste sogar Vorräte verschrotten. Auch wenn das Projektgeschäft wächst, fuhr SMA im Geschäftsjahr 2025 Verluste von rund 180 Millionen Euro ein. Die SMA Solar Technology AG hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Demnach reduzierte sich der Umsatz der SMA Gruppe im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,9 Prozent auf 1.516,0 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
